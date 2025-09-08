El Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER) de Ica, en coordinación con la Dirección de Hidrografía y Navegación de la Marina de Guerra del Perú, ha emitido una alerta sobre la persistencia de oleajes anómalos a lo largo del litoral de la región hasta el 11 de septiembre.

La alerta, basada en el Aviso Especial de Oleajes N° 41-2025, señala que las condiciones marítimas se mantendrán alteradas, con oleajes de ligera intensidad en diversas zonas de la costa peruana.

Alerta extendida

Según el informe, a partir del 8 de setiembre, se prevé la llegada de un nuevo oleaje ligero, con dirección suroeste, que afectará todo el litoral peruano hasta el 11 de setiembre. Este fenómeno será especialmente notorio en playas abiertas o semiabiertas con orientación hacia el suroeste.

Ante esta situación, el COER Ica insta a los gobiernos locales, capitanías de puerto y empresas del sector acuático a implementar las medidas preventivas necesarias para evitar cualquier accidente o daño a la propiedad.

De igual manera, se exhorta a la población costera, pescadores y personas que realicen actividades recreativas en la playa a seguir las recomendaciones de seguridad establecidas para salvaguardar su integridad y la de quienes los rodean.

