Los oleajes anómalos de ligera intensidad persistirán en el litoral peruano hasta el jueves 11 de setiembre, según el aviso especial N.º 41-25 de la Dirección De Hidrografía y Navegación (DIHIDRONAV) de la Marina de Guerra del Perú.

En el caso del sur, comprendido entre la zona sur de San Juan de Marcona hasta Tacna, se tendrá la misma intensidad hasta hoy sábado. Posteriormente, arribará oleaje ligero del suroeste desde la mañana del lunes 8 de setiembre.

Además, advierte que tendrá mayor impacto en las áreas con playas abiertas o semiabiertas, por lo que se esperan las acciones correspondientes de los Gobiernos Regionales, locales, capitanías de puerto y empresas de la comunidad acuática, para evitar accidentes, daños materiales o personales.

DISPOSICIÓN

Ante ello, se alertó que estos oleajes se presentarán en las costas de Arequipa, Tacna, Moquegua, y parte de Ica. Asimismo, a través de la capitanía, ordenó el cierre de puertos, para toda actividad marítima en los muelles administrados por TISUR, desembarcaderos pesqueros y caletas.

Exhortan a las personas que realizan actividades portuarias, pesqueras, deportivas y de recreo, acatar las medidas de seguridad que se dispongan, a fin de salvaguardar la vida humana en zonas de influencia.