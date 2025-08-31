Desde la tarde de hoy domingo hasta el sábado 6 de setiembre se presentarán oleajes anómalos de ligera intensidad con variabilidad hasta moderado en el litoral sur del Perú, los cuales afectarían principalmente las áreas que tengan playas abiertas o semiabiertas con orientación suroeste.

SITUACIÓN

De acuerdo al aviso especial N.º 40-25 de Dirección de Hidrografía y Navegación (DIHIDRONAV) de la Marina de Guerra del Perú, desde la zona sur de San Juan de Marcona hasta Tacna, la intensidad del oleaje ligero se mantendrá hasta la mañana del lunes 1 de setiembre.

A partir de la tarde del mismo día y hasta la madrugada del viernes 5, se prevé un incremento a nivel moderado, para luego disminuir nuevamente a ligero desde la tarde del sábado 6 de setiembre. Además, recomienda a los Gobiernos Regionales, Locales, Capitanías de Puerto y empresas a tomar las medidas de prevención.

Asimismo, la Autoridad Marítima Nacional informó que 62 puertos se encuentran cerrados en todo el litoral, de los cuales 10 pertenecen al sur. Se trata de las caletas de Atico, La Planchada, Quilca, El Faro; puertos de Matarani (Muelle Ocean Fish); Terminal Portuario Tisur Muelle C, F; Muelles Enapu (Ilo), SPCC (patio puerto) y Engie.