Personal de la Policía Fiscal intervino un vehículo en el distrito de Santa Rita de Siguas, el cual transportaba mercadería de contrabando valorizada en más de un millón de soles consistente en ropa de segunda mano y licores, cuya procedencia sería de la frontera con Bolivia.

El jefe de la División de Investigación Criminal (Divincri) Arequipa, coronel Eduardo del Campo, precisó que Valentín Igme, conductor de la unidad de placa D5A-913, al momento de su intervención refirió desconocer la persona que le encargó trasladar esta mercancía desde Yura hacia la ciudad de Lima.

“Fue contratado vía telefónica con la finalidad de recoger de un punto de la ciudad de Arequipa, para posteriormente proceder al traslado de la ciudad de Lima, lugar donde también recibiría una comunicación telefónica a fin de hacer entrega del cargamento”, explicó el jefe de la Divincri.

En el caso de la ropa de segundo uso, esta se encontraba dentro de diversos fardos, mientras que el licor iba dentro de cajas de cartón. El detenido no registra antecedentes penales, pero podría afrontar una pena no menor de 8 años por el presunto delito aduanero.

Por su parte, el jefe de la Policía Fiscal Arequipa, capitán Ernesto Casillas, añadió que la detención se realizó en Santa Rita de Siguas, hasta donde el conductor fue acorralado tras intentar desviar su camino al ser descubierto con la mercadería ilegal. Al momento de su detención, aseguró desconocer el nombre de la persona que lo contrató para trasladar la mercadería.

Intervienen mercadería de contrabando valorizada en un millón de soles. Foto: GEC.

Respecto a lo incautado, personal de Aduanas confirmó que estos serán desechados, mientras que las prendas de vestir podrían ser donadas en una situación de emergencia a las personas más necesitadas.