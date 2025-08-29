La mañana de este viernes 29 de agosto, transeúntes y comerciantes del Centro Histórico de Arequipa alertaron sobre una pinta realizada en una de las columnas del Portal de Flores, considerado parte del Patrimonio Cultural de la Humanidad por la Unesco.

El grafiti hecho con pintura blanca sobre la superficie generó rechazo inmediato entre ciudadanos y autoridades locales. La Municipalidad Provincial de Arequipa, a través de un comunicado, condenó la acción y anunció medidas para su recuperación.

Durante la verificación del gerente de Centro Histórico, se confirmó que la afectación es de carácter reversible. Además, se inició una investigación para identificar y sancionar a los responsables.

Entre las acciones para restaurar el patrimonio afectado, el CEPTRO Escuela Taller Arequipa, institución municipal que capacita a jóvenes en oficios tradicionales como la cantería y la restauración, asumirá los trabajos de limpieza en la zona dañada.

La intervención comprenderá en un tratamiento mecánico de limpieza sobre el sillar y la piedra, descartando el uso de productos químicos que puedan deteriorar el material, con el fin de garantizar la conservación de la autenticidad y el valor patrimonial del Portal de Flores.