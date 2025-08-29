En el Centro Histórico de Arequipa se detectaron cerca de 50 establecimientos que operan sin las licencias respectivas, según informó el gerente encargado de Servicios a la Ciudadanía de la Municipalidad Provincial de Arequipa, Carlo Veliz.

El funcionario advirtió que en algunos casos estos establecimientos realizan cambios de giro en su actividad registrada, la mayoría de estos establecimientos funcionan como locales de esparcimiento, restaurantes, entre otros.

“Es decisión del empresariado, lo que nosotros hacemos es una labor de control y fiscalización. Lo que se exhorta es justamente que estos locales tramiten sus licencias correspondientes y puedan acondicionar sus ambientes a como lo establece la norma”, explicó.

El funcionario pidió a los propietarios y empresarios tramitar las licencias de Defensa Civil (ITSE) y el certificado de funcionamiento respectivo, advirtiendo que este tipo de locales son de alto riesgo.

Respecto a las multas que se imponen a estos establecimientos, Veliz indicó que los montos van de un 30 a 50 % de 1 UIT en caso de cambio de giro, mientras que por no contar con licencia, además de la multa se procede a una clausura temporal.