Con piedras, llantas quemadas y hasta un balón de gas, un grupo de personas se atrincheró la mañana de este lunes 25 de agosto en un inmueble de la segunda cuadra de la calle Jerusalén para evitar un desalojo judicial. La situación en pleno Centro Histórico generó alarma entre vecinos y transeúntes.

El operativo judicial de desalojo, estaba programado para las 10:00 horas, y terminó en enfrentamiento cuando varias personas que ocupaban el predio se negaron a abandonarlo. Los ocupantes bloquearon la fachada con piedras y prendieron fuego, lanzaron botellas de vidrio, y bombas molotov, durante el intento de recuperación del inmueble.

Testigos señalaron que los implicados llegaron desde tempranas horas con camiones que descargaron llantas y otros objetos para reforzar la defensa del predio. Por si fuera poco, en el interior se encontraban niños, exponiéndolos a un riesgo mayor.

Hasta la zona llegaron agentes de la UDEX, efectivos policiales para controlar la situación y brindar garantías en el cumplimiento del desalojo. Incluso, ingresó el rochabus de la Policía para apagar el incendio y tras casi dos horas, se consiguió restablecer el orden.

Violento desalojo en pleno Centro Histórico de Arequipa. Foto: Yunsu Pariapaza.

SITUACIÓN

De acuerdo a la abogada del propietario del inmueble, Karelia Encalada Linares, el proceso judicial data del año 2017, cuando el local fue alquilado a César Loayza para operar como hotel. Sin embargo, el arrendatario solo cumplió con dos meses de pago y destinó el espacio al funcionamiento de una discoteca llamada Imperio.

Sumado a ello, durante los 8 años de juicio, el local operaba sin licencias y otros requisitos, por lo que fue clausurado en varias oportunidades por la Municipalidad Provincial de Arequipa. Según funcionarios del municipio, actualmente funcionaba de manera clandestina.

DETENIDOS

Tras recuperar el control, el jefe de la División de Orden Público y Seguridad (DIVOPS) en Arequipa, coronel PNP Giuliano Arguedas Pérez, informó que se han detenido a 9 personas, en su gran mayoría de nacionalidad extranjera.

“Son 5 adultos varones, 4 femeninas mayores de edad, llevadas a la comisaria de Santa Marta para que establezcan la responsabilidad que corresponda”, señaló.

Asimismo, manifestó que a los intervenidos se les acusa de violencia y resistencia a la autoridad, además de daños al patrimonio.

VIDEO: NUEVE DETENIDOS, SEGÚN LA POLICÍA