La tarde de este sábado 23 de agosto, un total de 8 ciudadanos de nacionalidad extranjera fueron expulsados por la Unidad de Seguridad del Estado de Arequipa, al encontrarse en situación migratoria irregular.

Entre ellos, siete varones de nacionalidad venezolana y una ciudadana colombiana, quienes habrían ingresado a la ciudad y habrían cometido infracción a la ley de migraciones.

El jefe de la Región Policial Arequipa, general PNP Olger Benavides, detalló que tras un operativo en Camaná en un bus, se pudo intervenir a 6 de los ciudadanos extranjeros. Mientras que los otros dos fueron intervenidos en el Cercado de la ciudad.

“Todos tenemos que trabajar para poder capturar a los irregulares, delincuentes y a todos para tener una ciudad más segura. No están implicados por algún delito, sino por infracción a la ley de migraciones”, sostuvo.

Al respecto, mayor PNP Remi Rolando Revidia Beregal, jefe de Seguridad del Estado en Arequipa, señaló que hasta a la fecha se han expulsado a 36 extranjeros, a través de la frontera de Desaguadero.

Asimismo, explicó que los 6 detenidos durante un operativo en un bus, estaban en un bus que se desplazaba de Lima hacia Arequipa.

Expulsión de extranjeros por situación irregular migratoria en Arequipa. Foto: Álvaro Figueroa.

Expulsión de extranjeros por situación irregular migratoria en Arequipa. Foto: Álvaro Figueroa.