Arequipa registra 35 homicidios en lo que va del año, cuatro más que en el mismo periodo del 2024, cuando el Sistema Informático Nacional de Defunciones (Sinadef) contabilizaba 31 víctimas. La violencia no se detiene y agosto ya se ha convertido en un mes con tres casos confirmados.

El hecho más reciente ocurrió la tarde del viernes 22 de agosto en el distrito de Uchumayo. Pablo Flores Salazar (67) fue hallado sin vida dentro de su camioneta, con un impacto de bala, en la zona de Mollebaya. La Policía presume que se trató de un homicidio vinculado a conflictos por terrenos.

El jefe de la Divincri, coronel PNP Eduardo Del Campo, señaló que Flores se dedicaba a la compra y venta de predios eriazos y tenía varias denuncias en su contra. “No se descarta que el móvil esté relacionado con el tráfico de terrenos, considerando los litigios y denuncias que acumulaba”, precisó.

Los familiares de la víctima informaron a la Policía que nunca fue extorsionado, aunque reconocieron que estaba inmerso en disputas legales por tierras. El hallazgo del cadáver se reportó a las 8:00 de la mañana en la comisaría de Uchumayo.

VÍCTIMAS

Este caso se suma al asesinato de Renzo Cuyo, ocurrido el 18 de agosto. El joven fue atacado por James Alex Arias Huaranca (42), agente de seguridad y expareja de su hermana, quien le disparó en la cabeza tras ingresar por la fuerza a su vivienda. Arias también intentó matar a su exnovia y ahora cumple nueve meses de prisión preventiva.

Antes, a inicios de agosto, fue hallado sin vida Javier Guevara Salas en un hostal del Cercado. El cuerpo presentaba manchas de sangre y estaba atado con un cable, mientras que en la habitación se encontró un arma punzocortante. La Policía investiga si se trató de un ajuste de cuentas o un ataque por motivos personales.

El principal sospechoso es Miguel Guevara Salas, su compañero de habitación. Ambos se habrían hospedado desde el 5 de agosto y el presunto asesino habría matado a su compañero el último 15 de agosto, luego abandonó el hotel y ahora su paradero es desconocido.

En julio, la Policía informó sobre otros dos casos de homicidios con arma de fuego. Una de las víctimas fue Julio César Llacho Accorayque (47) quien murió la madrugada del lunes 7 de julio. Esto tras una gresca ocurrida en la asociación de vivienda José Luis Bustamante y Rivero, sector 9, en Cerro Colorado, por disputa de terrenos.

Aunque fue trasladado al centro de salud de Zamácola, el médico de turno certificó su deceso. En la zona se hallaron casquillos de bala. Además, en ese momento un ciudadano venezolano de 23 años, presunto implicado en el ataque, fue detenido para investigar el fatal hecho.

CIFRAS

A la fecha son 35 homicidios que ocurrieron en este año, según las cifras dadas por el Sistema Informático Nacional de Defunciones (Sinadef). A comparación del año anterior, en el mismo periodo hubo un aumento de cuatro casos, ya que hasta agosto se registraron 31 asesinatos.