La madrugada de este lunes 18 de agosto, un vigilante armado ingresó a una vivienda en la urbanización Villa San José, en José Luis Bustamante y Rivero y asesinó a un varón y dejó herida a una mujer. Las víctimas son hermanos.

El crimen ocurrió cerca de las 3 de la madrugada en un vivienda de la urb. Villa San José, manzana A lote 7, donde la Policía detuvo a James Alex Arias Huaranca (42), sospechoso de ejecutar el ataque en contra de Renzo Zosimo Cuyo Ccolque (32) y Janet Cuyo Ccolque (25).

Según información preliminar, Arias habría llegado hasta el cuarto donde habitaban los hermanos. Tras ingresar, abrió fuego contra ellos.

Janet recibió un disparo en el brazo derecho, mientras que su hermano, al intentar protegerla, fue alcanzado por una bala en la cabeza que le quitó la vida de manera inmediata. La joven fue trasladada al hospital Honorio Delgado Espinoza, donde permanece en recuperación.

Agentes de Homicidios de la Divincri realizaron las diligencias en la vivienda y recogieron casquillos del arma utilizada. Además, la Policía informó que las tres personas se encontraban en estado de ebriedad.

Vigilante es acusado de matar a joven y herir a su hermana, en José Luis Bustamante y Rivero. Foto: GEC.

Se presume que James Arias sería la pareja sentimental de Janet. No obstante, el caso está en investigación. Familiares y vecinos se mostraron consternados por la situación.