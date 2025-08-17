En el marco del 485° Aniversario de Arequipa, los internos (as) de los establecimientos penitenciarios de la Ciudad Blanca realizaron ferias gastronómicas, presentaron bailes típicos e interpretaron temas musicales como muestra del tratamiento que reciben dentro del recinto.

En los establecimientos de varones y de mujeres, se exhibieron y degustaron platillos arequipeños como rocoto relleno, pastel de papa, sarza de senca, adobo, entre otros.

Además, las internas presentaron danzas típicas como el montonero y el carnaval arequipeño. Desde el área de Educación, recitaron poemas lonccos típicos de la Ciudad Blanca.

Así también, los internos del Programa Orquestando deleitaron a sus compañeros y servidores con música típica de la ciudad, mientras que otro grupo de los pabellones de mínima seguridad recitaron poemas regionales.

Internos conmemoran aniversario de Arequipa con ferias gastronómicas y demás actividades. Foto: GEC.

Esta actividad forma parte de la política Cárceles Productivas, a fin de promover el trabajo penitenciario a través de talleres de gastronomía y repostería, y brindar herramientas operativas a la población penal.