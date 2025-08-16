Más de mil platos típicos fueron repartidos gratuitamente en el mercado Feria El Altiplano, como parte de las celebraciones por el 485.º Aniversario de Arequipa. Desde las 8:30 hasta las 11:00 horas de este sábado 16 de agosto, los asistentes saborearon emblemáticos potajes de la gastronomía local como el rocoto relleno y el soltero de queso, acompañados de refrescantes vasos de chicha de guiñapo.

Esta es la segunda vez que se organiza la actividad en el mencionado mercado, ubicado a una cuadra del colegio Juana Cervantes. El objetivo fue revalorar la gastronomía arequipeña.

Los organizadores destacaron la importancia de que los mercados locales sean también espacios de cultura y celebración en estas fiestas mistianas.

Giovana Huaraca Perales, presidenta de la Feria El Altiplano desde diciembre de 2024 y fundadora del mercado, agradeció al público asistente por su participación e invitó a toda la población a seguir visitando este espacio. Recordó que la feria cumple con todas las normas de salubridad, ofrece cochera gratuita y cuenta con una amplia diversidad de productos.

“Nosotros premiamos a nuestros comensales en cada fecha festiva como Día de la Madre, Fiestas Patrias, Navidad y ahora nos organizamos para regalar estos platos a los que nos visitaron. Siempre los atenderemos calidamente. Visítennos los viernes, sábados y domingos. Desde muy temprano atendemos”, señaló.