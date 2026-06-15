Mientras las denuncias por extorsión, homicidios y minería ilegal continúan en aumento, Arequipa afronta una reducción del 31% en el presupuesto destinado a programas de seguridad ciudadana y lucha contra las economías ilegales en comparación con 2019, según un análisis del Instituto Peruano de Economía (IPE) sobre la asignación de recursos públicos para 2026.

La disminución de fondos ocurre en un escenario del deterioro de los indicadores de seguridad en la región. Las denuncias por extorsión alcanzaron en 2025 una tasa de 29.7 casos por cada 100 mil habitantes, cifra que representa un incremento de ocho veces respecto a 2020. La tendencia no se ha detenido y hasta abril de 2026 la tasa llegó a 32.6 denuncias por cada 100 mil habitantes.

La situación también se refleja en los homicidios. En 2025, Arequipa registró una tasa de 78.7 denuncias por cada 100 mil habitantes, cuatro veces más que la reportada cinco años atrás. Los registros de los primeros meses de 2026 muestran un nuevo incremento, alcanzando una tasa de 80.3.

MINERÍA ILEGAL

A este panorama se suma el avance de la minería ilegal. En los últimos cinco años, las denuncias vinculadas a esta actividad se multiplicaron por siete en la región. El informe advierte que este crecimiento se produjo en medio de la vigencia del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), mecanismo que ha sido cuestionado por no lograr la formalización esperada y que, según especialistas, habría facilitado la expansión de operaciones ilegales.

Antes del proceso de depuración de registros realizado en 2025, Arequipa concentraba el 19.6% de los inscritos en el Reinfo a nivel nacional, la cifra más alta del país.

Pese a este escenario, el presupuesto nacional destinado a programas orientados a la reducción de delitos, combate al tráfico ilícito de drogas y lucha contra la minería ilegal apenas mostró una recuperación parcial para 2026 y aún permanece por debajo de los niveles registrados en 2019, considerando el efecto de la inflación.

POBREZA DISMINUYE, PERO ES INSUFICIENTE

El reporte también revela avances en materia económica. La pobreza monetaria en Arequipa descendió de 15.8% en 2024 a 12.8% en 2025, impulsada por la recuperación económica y una mayor generación de empleo formal.

Sin embargo, el porcentaje de personas en situación de pobreza todavía duplica el registrado antes de la pandemia, cuando alcanzaba el 6%. Esto significa que actualmente existen alrededor de 103 mil personas más en condición de pobreza que en 2019.

En cuanto a la pobreza extrema, el indicador se ubicó en 1.4%, por debajo del promedio nacional de 4.7%, aunque aún supera el nivel previo a la emergencia sanitaria, cuando era de apenas 0.4%.

Otro de los desafíos que enfrenta la región está relacionado con la salud infantil. Según las cifras más recientes, el 43.9% de los niños de entre 6 y 35 meses padecía anemia en 2024.