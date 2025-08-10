Con cientos de asistentes y más de 400 tiendas abiertas, se inauguró ayer la primera edición de la Feria Arequipa 2025, que se desarrollará hasta el 17 de agosto en el Centro de Convenciones de Cerro Juli. Al evento asistieron autoridades como la vicegobernadora Ana María Gutiérrez, alcaldes, consejeros y otros funcionarios.

Por su parte, Diego Ballón Pareja, productor de la feria, destacó que esta edición cuenta con muchas novedades, una de estas es la mina virtual, una experiencia inmersiva que permitirá a grandes y chicos conocer cómo es una operación minera por dentro. Además, se cuenta con una zona infantil de 3 mil metros cuadrados, con decenas de juegos para los menores.

La feria reúne más de 400 stands y entre 360 y 500 expositores distribuidos en pabellones temáticos: agroindustrial, inmobiliario, emprendimientos y belleza y moda. Se espera recibir entre 100,000 y 120,000 visitantes, generando un movimiento económico de alrededor de 20 millones de soles en transacciones entre expositores y público, detalló Ballón.