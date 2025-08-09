La Prefectura Regional de Arequipa informó que actualmente se encuentran en trámite 24 solicitudes de garantías para eventos programados durante agosto, entre festividades religiosas, conciertos, ferias y actividades municipales. Mientras que ya se emitieron 37 resoluciones en lo que va del mes para actividades como el Pasacalle Regional 2025.

Uno de los eventos más relevantes es la Feria Arequipa (antes FIA), cuya inauguración está prevista para este fin de semana. Se informó que todos los requisitos se encuentran completos, a excepción del certificado de Defensa Civil emitido por la municipalidad, el cual suele llegar a último momento.

En cuanto a los conciertos y espectáculos masivos, señaló que todos los que actualmente se promocionan en la ciudad están “en proceso” de autorización, lo que significa que las garantías no fueron negadas, sino que se encuentran a la espera de la presentación de la documentación completa.

“Los que se desarrollarán en el Jardín de la Cerveza aún no tienen garantías, pero ya presentó la documentación correspondiente. A la mayoría le falta el certificado de Defensa Civil y esto sucede porque todavía los escenarios no están armados. Aún hay tiempo para que obtengan sus resoluciones”, indicó el prefecto Francis Alarcón.

CORSO DESCENTRALIZADO

Además, las actividades de la Municipalidad Provincial de Arequipa, también ya obtuvieron sus garantías, entre ellas el Corso Descentralizado que se desarrollará en la Av. Bicentenario del distrito de Cerro Colorado el domingo 10 de agosto. El prefecto acotó que desde la institución solo dan garantías para contingencia policial, más no autorizaciones de uso de vías y escenarios, eso recae en las municipalidades.

“Pueden tener garantías desde la Prefectura y asegurar los policías para que resguarden el lugar, pero también tienen que tramitar permisos a municipalidades y ello algunas veces demoran para emitir. Si la municipalidad decide suspender un evento, no es responsabilidad de la Prefectura, aunque ya cuente con garantías”, refutó.