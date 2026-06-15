Un joven de 19 años fue detenido por la Policía Nacional tras ser acusado de atacar con un cuchillo a una adolescente de 17 años en la provincia de Concepción. El intervenido fue identificado como Jhon Faustino Alcocer García y es investigado por el presunto delito contra la vida, el cuerpo y la salud, en la modalidad de homicidio en grado de tentativa.

De acuerdo con información preliminar, la adolescente se encontraba vendiendo alimentos cuando se produjo la agresión. Según las primeras versiones, el ataque habría ocurrido luego de una discusión relacionada con la atención que brindaba la menor. Como consecuencia, la víctima sufrió un profundo corte en el cuello y fue auxiliada de emergencia.

La captura del presunto agresor se realizó alrededor de las 10:30 de la noche del 14 de junio, a la altura de la plaza de Yanamuclo. Durante la intervención, los agentes incautaron un cuchillo que habría sido utilizado en el ataque. El detenido fue puesto a disposición de la Comisaría PNP de Concepción para continuar con las investigaciones correspondientes.