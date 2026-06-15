El Gobierno peruano saludó el acuerdo de cese de hostilidades entre Estados Unidos e Irán tras meses de conflicto y tensión en Medio Oriente. El pronunciamiento fue difundido por el Ministerio de Relaciones Exteriores luego del anuncio de la firma del entendimiento.

El conflicto había afectado el tránsito en el estrecho de Ormuz, una ruta clave para el transporte de petróleo a nivel mundial. Su reapertura forma parte de las medidas acordadas para normalizar el comercio marítimo.

Pronunciamiento de la Cancillería

La Cancillería destacó que el acuerdo contribuye a la estabilidad en la región y al restablecimiento del orden internacional. El comunicado fue difundido en canales oficiales del sector.

“El Gobierno del Perú ve con satisfacción el anuncio de la próxima firma del acuerdo de cese de hostilidades entre los Estados Unidos y la República Islámica de Irán, importante paso dirigido a alcanzar estabilidad en la región”, se lee en la publicación.

El Ejecutivo reafirmó su compromiso con la solución pacífica de conflictos y el respeto a las normas internacionales. Esta postura se enmarca en los lineamientos de las Naciones Unidas.

En el pronunciamiento también se resalta la importancia de la vía diplomática para resolver tensiones entre Estados. El objetivo es evitar la escalada de nuevos conflictos en la región.

El Gobierno del Perú ve con satisfacción el anuncio de la próxima firma del acuerdo de cese de hostilidades entre los Estados Unidos y la República Islámica de Irán, importante paso dirigido a alcanzar el retorno de la paz y estabilidad en la región.



El Gobierno del Perú… — Cancillería Perú🇵🇪 (@CancilleriaPeru) June 15, 2026

El entendimiento entre Estados Unidos e Irán incluye la firma formal del cese de hostilidades en los próximos días en Suiza. Asimismo, contempla la reapertura inmediata del estrecho de Ormuz.

La medida permitirá restablecer el tránsito de buques petroleros en una de las rutas más importantes del comercio energético global. Esto busca estabilizar el flujo internacional de petróleo tras semanas de tensión.