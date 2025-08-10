La Copa de los Volcanes celebró su tercera edición en Arequipa, reuniendo a más de 160 muestras de cervezas artesanales y premiando a destacados productores como César John Mamani de Lima, ganador en la categoría caseros con su cerveza Susuma y Michita; Roniel Afonso Madoyeski de Brasil, mejor cervecero casero y ganador en categorías monásticas y caseras; y la cervecería chilena La Culpa del Tingo, que obtuvo medalla de oro en la categoría profesional. También fueron reconocidos productores de Colombia, Brasil y Ecuador en diferentes estilos.

Así lo informó Jorge Salinas Mantilla, presidente de la organización de la Copa de los Volcanes y propietario de Cervezas Apolo, quien explicó que participaron jueces de Brasil, Chile, Ecuador, Colombia, Costa Rica, Lima y Arequipa, aplicando rigurosos estándares basados en la Beer Judge Certification Program (BJCP) de Estados Unidos, que califican aroma, sabor, cuerpo, espuma y color para garantizar la calidad.

El evento no se limitó a la competencia, también incluyó charlas de transferencia tecnológica para cerveceros locales, abordando temas como cálculo cervecero, cervezas frutales, ácidas y el manejo de quesos, impartidas por expertos internacionales que fomentan la innovación y mejora continua.

Los participantes recibieron talleres prácticos para detectar defectos en la cerveza y aprender cómo evitarlos en sus procesos de producción, fortaleciendo así la calidad y competitividad de las cervezas regionales. La premiación tuvo lugar en el Beer Garden del restaurante Sillustani, donde se entregaron medallas y diplomas en diversas categorías.

Salinas Mantilla destacó la importancia de la Copa para posicionar a Arequipa como un referente internacional de la cerveza artesanal. “En Arequipa se producen aproximadamente 30 variedades de cervezas artesanales, dentro de un universo global que supera las 300 variedades reconocidas mundialmente”, señaló Salinas Mantilla. “Estas cervezas locales se distinguen por mantener ciertas purezas tradicionales y características propias en sabor y textura, aunque la diversidad mundial es mucho mayor”.