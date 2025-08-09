En este 485 Aniversario de Arequipa, en Correo seguimos regalones y traemos para ti un gran sorteo lleno de arte, cultura y sorpresas.

Del 9 al 13 de agosto recorta tus cupones publicados en el Diario Correo y deposítalos en el ánfora ubicada en La Merced 125, Oficina 157, Cercado de Arequipa.

Premios imperdibles:

Entradas dobles para el XLIII Festival Internacional de Danzas Folklóricas- Festidanza (para las funciones del 16, 17 y 18 de agosto).

Paquetes de libros.

Vales de consumo.

Un cuadro en acuarela de Sabandía.

Fotografías artísticas de Arequipa.

¡Y muchos regalos sorpresa más!

Detalles importantes:

El sorteo se realizará el 13 de agosto al mediodía y será transmitido en vivo por nuestra página de Facebook (Diario Correo).

La lista de ganadores se publicará ese mismo día en nuestra página web y redes sociales, mientras que en la edición impresa será el 14 de agosto.

Los afortunados ganadores de los vales de consumo, los libros, acuarelas, pinturas y otros, los podrán recoger entre el lunes 18 y martes 19 de agosto de 2025 desde las 9:30 a.m. hasta las 2:00 p.m. en el local ubicado en La Merced 125, Oficina 157, presentando su DNI.

Respecto a las entradas de Festidanza, el ingreso será con lista y antes de las 19:00 horas en el Coliseo Arequipa.

¡Participa y celebra con nosotros la alegría y cultura de nuestra tierra!

