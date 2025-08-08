La chicha de guiñapo, bebida ancestral cuya forma de preparación es hacer hervir por 3 horas y esperar a la maduración por 3 días en las chombas. Esta preparación se transmite de generación en generación y es un verdadero tesoro de la gastronomía arequipeña. Las picanteras de la Ciudad Blanca se han propuesto mantener viva esta tradición, no solo por su inconfundible sabor, sino también por sus propiedades beneficiosas para la salud.

Con motivo del 485° Aniversario de la Fundación de Arequipa, hoy se realizó la XIII Fiesta de la Chicha 2025 en la Plaza de Armas, un evento que reunió a maestros y maestras de la cocina tradicional para compartir esta bebida emblemática y mostrar al público el cuidadoso proceso de su elaboración.

La representante de la picantería Maruja destacó que la chicha de guiñapo es recomendada para los hombres que padecen problemas de próstata, pues ayuda a limpiar el conducto urinario. En el caso de las mujeres, señaló que favorece la producción de leche materna, ya que estimula las glándulas mamarias. Estos beneficios, sumados a su valor energético, convierten a esta bebida en un aliado natural para la salud.

El festival no solo tuvo chicha de guiñapo, sino también una variada muestra de la gastronomía arequipeña tales como: ají de acelga, torrejas de verduras, americano, ají de calabaza, ají de camarón, rocoto relleno, pepián de cuy, entre otros platos que deleitaron los comensales.

Uno de los inconvenientes fue que los comensales tuvieron que hacer largas colas para adquirir sus tickets y comprar sus platos. Para preservar la Plaza de Armas y sus áreas verdes, la Municipalidad Provincial de Arequipa instaló 300 vallas de protección.

