Decenas de personas acudieron al velorio de Nelsy Mallma Quispe, la adolescente que falleció tras resultar herida en un accidente ocurrido el último sábado en la provincia de Tayacaja, región Huancavelica.

La joven acompañaba a la cantante folclórica Cecy Rojas hacia el distrito de Salcabamba, donde la artista tenía programada una presentación.

Familiares, amigos y compañeros de academia llegaron hasta el sector de Villa Azapampa, en el distrito de Chilca, en Huancayo, para despedir a la adolescente.

Accidente ocurrió por caída de rocas

El accidente se registró alrededor de las 6:30 de la tarde del sábado, cuando un deslizamiento de piedras impactó el vehículo en el que viajaban Cecy Rojas, su hija y Nelsy Mallma.

Según los familiares, una roca cayó directamente sobre la parte del automóvil donde se encontraba la adolescente.

La menor fue trasladada de emergencia al Hospital de Pampas, pero falleció debido a la gravedad de las heridas.

Soñaba con ingresar a la Policía Nacional

La madre de la víctima, Katy Quispe, contó que Nelsy solía acompañar frecuentemente a la cantante y colaboraba cuidando a su hija.

“Ella estaba acompañando a Cecy hacia Salcabamba, para que le cuide a su hijita. Siempre le acompañaba y le gustaba filmar”, declaró.

La adolescente era natural del distrito de Huaribamba, en Tayacaja, y era la segunda de cuatro hermanos.

Además, se preparaba para postular a la Escuela de Suboficiales de la Policía Nacional del Perú (PNP).

Compañeros de academia participaron del velorio

La mañana del lunes, compañeros de la academia prepolicial a la que asistía acudieron al velorio para darle el último adiós.

Posteriormente, sus restos fueron trasladados al cementerio de La Punta, en el distrito de Sapallanga.

Familia solicita apoyo económico

Los familiares de la adolescente pidieron apoyo económico para cubrir los gastos del sepelio.

Las personas que deseen colaborar pueden hacerlo mediante Yape al número 983 870 671, a nombre de Jean Pérez.