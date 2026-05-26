La campaña de declaración anual del impuesto a la renta 2025 ya inició y los contribuyentes tendrán plazo hasta el 10 de junio de 2026 para presentar su declaración ante Sunat.

Aunque muchas personas asocian este trámite con pagos pendientes, especialistas recuerdan que trabajadores de cuarta y quinta categoría también pueden obtener devolución de dinero.

Rosaura Paiva, docente de la carrera de Contabilidad y Finanzas de la Universidad de Lima, explicó que la devolución ocurre cuando el impuesto retenido supera el impuesto finalmente calculado luego de aplicar deducciones.

La especialista precisó que primero se descuentan las 7 UIT permitidas por ley y luego pueden aplicarse deducciones adicionales de hasta 3 UIT.

Los gastos que ayudan a reducir impuestos

Entre los principales gastos deducibles figuran los consumos realizados en restaurantes, bares y hoteles, donde se permite deducir el 15 % del gasto sustentado con comprobantes electrónicos.

También se consideran servicios profesionales como honorarios de médicos, odontólogos, psicólogos, abogados y contadores, con deducciones de hasta 30 %.

En el caso de alquileres de vivienda, el contribuyente puede deducir el 30 % del monto pagado, siempre que exista comprobante electrónico emitido por el arrendador.

Además, las aportaciones a EsSalud de trabajadores del hogar pueden deducirse al 100 %.

La importancia de los comprobantes electrónicos

Paiva destacó que las deducciones solo son válidas si los gastos cuentan con comprobantes electrónicos correctamente emitidos.

La especialista indicó que muchos contribuyentes desaprovechan estos beneficios por no solicitar boletas o facturas electrónicas al momento de realizar consumos.

También consideró que otros gastos, como educación y capacitación, deberían incorporarse en el futuro dentro de las deducciones permitidas.

Formularios prellenados y devoluciones automáticas

La campaña tributaria de este año incluye formularios virtuales prellenados disponibles en la plataforma digital de Sunat.

Según explicó la especialista, estos documentos ya contienen información relacionada con recibos por honorarios, planillas y comprobantes electrónicos, lo que ayuda a reducir errores.

Además, Sunat puede realizar devoluciones automáticas de oficio cuando detecta saldos a favor del contribuyente.

Para ello, es importante registrar correctamente el Código de Cuenta Interbancario (CCI) en el sistema de la entidad tributaria.

Fechas clave de la campaña

Los vencimientos para presentar la declaración anual dependen del último dígito del RUC.

El cronograma para personas naturales inició el 27 de mayo y finalizará el 10 de junio de 2026.