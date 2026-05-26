El candidato presidencial de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, se pronunció en respuesta a las declaraciones de Antauro Humala, quien afirmó que al menos el 6% de los votos obtenidos por dicha agrupación en la primera vuelta le corresponderían.

Sánchez consideró que se trata de “palabras excesivas”, aunque evitó profundizar en una polémica y remarcó que respeta las opiniones de todos los sectores aliados.

“Bueno, yo creo que son palabras excesivas, ¿no? Pero son opiniones y se respetan las opiniones”, sostuvo.

El postulante señaló que no hay forma de establecer con exactitud qué porcentaje de votos corresponde a determinados liderazgos o movimientos políticos.

“Esta cosa no hay forma de saber eso, ¿no? Así sea un votito de aquí o de allá, se agradece”, manifestó.

Asimismo, Sánchez afirmó que todos los respaldos son bienvenidos dentro del proyecto político que encabeza y remarcó que la prioridad debe ser preservar la unidad.

“Son votos incondicionales para recuperar la patria y sean bienvenidos”, indicó.

El candidato también llamó a evitar divisiones entre las agrupaciones y aliados políticos, y resaltó que Juntos por el Perú busca representar una propuesta basada en la unidad y el respeto.

“Eso no debe ser motivo para pelearnos entre nosotros. Nosotros somos el proyecto de la unidad, del respeto y de las formas adecuadas para tratarnos entre aliados”, aseguró.