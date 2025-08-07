Terminó hoy el concurso de tallado en sillar, fierro forjado, repujado en cobre, organizado por la Municipalidad Provincial de Arequipa, como parte de las actividades por el 485 Aniversario de la Fundación Española. La competencia reunió a 86 participantes de distintas especialidades, quienes mostraron su destreza y originalidad en un evento que buscó destacar la riqueza cultural de la Ciudad Blanca.

La premiación fue esta tarde en la Plaza de Armas, donde los artesanos no solo presentaron sus piezas terminadas, sino que también trabajaron en vivo ante el público, mostrando cada etapa del proceso creativo.

Los ganadores fueron reconocidos con premios económicos: con 3 mil, 2 mil y mil soles para el primer lugar, segundo y tercer lugar, respectivamente. Los materiales empleados fueron proporcionados por la Municipalidad.

En la edición XIX del Concurso de Fierro Forjado, los ganadores fueron:

- Primer lugar: “El Herrero” de Concepción Alipio Otazú Zapana. - Segundo lugar: “Vuelo Abrasador Sobre el Misti” de Franz Fabián Suca Cabrera. - Tercer lugar: “Forjando Coraje” de Alfredo Gonzales Suyo.

En la edición VII de Repujado en Cuero, los trabajos premiados fueron:

Primer lugar: Primer lugar: “A tus pies señora” de Alex Ofdan Hachiri Leandro. Segundo lugar: “Orgullo Arequipeño” de Enrique Miguel Muñiz Sotomayor. Tercer lugar: “Sabor y tradición al pie del Misti” de José Salguero Zaco.

En la edicaicón VIII de Repujado en Cobre, los ganadores fueron:

Primer lugar: “Legado de tradición y orgullo Arequipa” de José Luis Quispe Mamani. Segundo lugar: “Fuerza y coraje” de Anthony Paul Alcántara Vargas. Tercer lugar: “El hilo del tiempo” de Yelsin Aaron Hancco Churata.

En la edición XXII del Concurso de Tallado en Sillar, los premiados fueron:

Primer lugar: “Catedral 2001, el peso de la herencia” de Miguel Ángel Meza Alejo. Segundo lugar: “Identidad” de Elmer Jesús Alvarado Arana. Tercer lugar: “Sostenibilidad del Patrimonio Cultural ‘Sillar’” de Juan Carlos López Marín.

VIDEO RECOMENDADO