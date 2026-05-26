La protesta de productores arroceros se intensificó este martes en la región Piura, donde decenas de agricultores bloquearon el denominado “trébol Catacaos”, uno de los principales puntos de conexión vial entre Piura, Catacaos y Chiclayo.

La medida forma parte del paro agrario indefinido que se desarrolla en diversas regiones del país para exigir al Gobierno atención urgente a la crisis que enfrenta el sector agrícola.

Manifestantes bloquearon vías con piedras y llantas

Los agricultores colocaron piedras, ramas y quemaron llantas sobre la carretera para impedir el tránsito vehicular.

Como consecuencia, decenas de camiones y buses interprovinciales permanecen varados en la zona, mientras pasajeros y trabajadores deben caminar largos tramos y realizar transbordos para continuar sus viajes.

Durante la protesta, únicamente se permite el paso de ambulancias y vehículos de emergencia.

(Captura de imagen: Canal N)

Agricultores denuncian pérdidas económicas

Los dirigentes agrarios señalaron que la paralización continuará hasta que el Ejecutivo declare en emergencia el sector agrícola.

Según indicaron, los productores vienen trabajando a pérdida debido a la caída del precio del arroz y al incremento de costos de producción.

“Nos quieren pagar un sol por kilo de arroz en cáscara, mientras el costo de los fertilizantes y combustibles sigue subiendo. Estamos trabajando a pérdida”, declaró uno de los representantes para Canal N.

Precio del arroz cayó hasta 50%, aseguran productores

Los manifestantes afirmaron que el precio del arroz disminuyó cerca de un 50 % en comparación con campañas anteriores.

Explicaron que anteriormente el saco de arroz se comercializaba entre S/70 y S/80, mientras que actualmente se vende entre S/45 y S/49, monto que no permite cubrir gastos operativos ni deudas financieras.

Además, cuestionaron el ingreso de arroz importado desde Colombia, Brasil y Uruguay, situación que —según sostienen— afecta directamente al productor nacional.

“Pedimos que se levanten los aranceles y que el Estado priorice la producción nacional”, manifestó otro dirigente.

Más de 50 mil hectáreas afectadas en Piura

Los agricultores indicaron que solo en Piura existen más de 50 mil hectáreas dedicadas al cultivo de arroz.

Asimismo, denunciaron la falta de respuestas concretas por parte del Gobierno pese a reuniones y mesas de diálogo previas.

Paro también se extiende a otras regiones

El paro agrario no solo se desarrolla en Piura.

De acuerdo con los dirigentes, la protesta también se acata en regiones como:

Lambayeque

Tumbes

San Martín

En estas zonas también se registran bloqueos de carreteras y movilizaciones de agricultores.