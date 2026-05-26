Con miras a la segunda vuelta de las Elecciones Generales del próximo domingo 7 de junio, las autoridades de la provincia de Sullana sostuvieron una reunión interinstitucional para articular un plan conjunto que permita prevenir cualquier tipo de delito electoral y garantizar la seguridad durante los comicios.

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Durante la reunión, abordaron estrategias para prevenir delitos contra el derecho al sufragio, así como infracciones establecidas en la Ley Orgánica de Elecciones. Asimismo, medidas frente a delitos contra el orden público, como disturbios, delitos contra la vida, el cuerpo y la salud, así como así como actos ilícitos que atenten contra la vida y la integridad física de los votantes.

En la cita participaron los fiscales adjuntos, Kevin Antón y Sara Vidal de la Fiscalía de Prevención del Delito, asimismo la Oficina Descentralizada de Procesos Electorales (ODPE), JEE (Jurado Electoral Especial), División de Orden Público y Seguridad (DIVOPUS) de la PNP, Ejército, Municipalidad Provincial de Sullana y representantes de otras instituciones.