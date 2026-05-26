Sostuvieron una reunión en la provincia de Sullana
Sostuvieron una reunión en la provincia de Sullana

Con miras a la segunda vuelta de las Elecciones Generales del próximo domingo 7 de junio, las autoridades de la sostuvieron una reunión interinstitucional para articular un plan conjunto que permita prevenir cualquier tipo de delito electoral y garantizar la seguridad durante los comicios.

Durante la reunión, abordaron estrategias para prevenir delitos contra el derecho al sufragio, así como infracciones establecidas en la Ley Orgánica de Elecciones. Asimismo, medidas frente a delitos contra el orden público, como disturbios, delitos contra la vida, el cuerpo y la salud, así como así como actos ilícitos que atenten contra la vida y la integridad física de los votantes.

En la cita participaron los fiscales adjuntos, Kevin Antón y Sara Vidal de la Fiscalía de Prevención del Delito, asimismo la Oficina Descentralizada de Procesos Electorales (ODPE), JEE (Jurado Electoral Especial), División de Orden Público y Seguridad (DIVOPUS) de la PNP, Ejército, Municipalidad Provincial de Sullana y representantes de otras instituciones.

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