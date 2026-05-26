La Orquesta Filarmónica de Lima presentará “Reencuentro”, su segundo concierto de la Temporada 2026, el próximo 30 de mayo a las 8:00 p. m. en el Auditorio del Centro Cultural de la UNIFÉ, en La Molina.

La velada marcará el regreso a Lima del maestro español Hugo Carrio, quien volverá a dirigir a músicos que fueron sus alumnos durante su etapa formativa en el Perú.

El concierto se realizará en el renovado auditorio de la UNIFÉ, espacio que ofrecerá mejores condiciones acústicas, mayor comodidad y estacionamiento para el público asistente.

Un programa dedicado a Beethoven

El repertorio estará centrado en obras de Ludwig van Beethoven, uno de los compositores más influyentes de la música clásica.

La noche abrirá con la “Obertura Coriolano”, seguida por el “Concierto para clarinete, Op. 36” de Samuel Barber, interpretado por Marco Apaza, principal de fila de la orquesta.

El cierre estará a cargo de la “Sinfonía N.º 7”, considerada una de las composiciones más representativas y celebradas del repertorio sinfónico universal.

La Orquesta Filarmónica de Lima destacó que el programa transitará entre el dramatismo, la contemplación y la energía característica de la obra de Beethoven.

El regreso de Hugo Carrio

Más allá del repertorio, “Reencuentro” simboliza el retorno de Hugo Carrio a los escenarios limeños luego de cinco años fuera del país.

Carrio mantiene actualmente el cargo de director artístico y musical de Sinfonía por el Perú, iniciativa liderada por el tenor peruano Juan Diego Flórez.

El director desarrolló parte de su formación en Venezuela dentro de El Sistema, bajo la tutela del maestro José Antonio Abreu, y ha dirigido orquestas en distintos países de América Latina y Europa.

La presentación reunirá nuevamente a Carrio con músicos que hoy integran profesionalmente la Filarmónica de Lima.

Entradas y detalles del concierto

El concierto se realizará en el Auditorio del Centro Cultural de la UNIFÉ, ubicado en avenida Los Frutales 954, La Molina.

Las entradas se encuentran disponibles mediante la plataforma Joinnus.

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