Sergio Ojeda Córdova fue asesinado cuando salió a comprar a una bodega.
Sergio Ojeda Córdova fue asesinado cuando salió a comprar a una bodega.

De cuatro balazos fue asesinado el jefe del staff técnico y primo hermano de los integrantes de la reconocida agrupación musical “Los Hermanos Chapoñay”, por delincuentes, en la Upis Pueblo Libre, en el distrito de , en la provincia de Piura.

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De acuerdo con las primeras indagaciones, Sergio Joel Ojeda Córdova, jefe del staff técnico y primo hermano de “Los Hermanos Chapoñay”, se encontraba comprando en una bodega cercana a su casa cuando fue interceptado por dos sicarios que se desplazaban a bordo de una motocicleta, quienes le dispararon cuatro veces a quemarropa antes de huir de la escena, sin decir palabra alguna.

A pesar de que sus familiares quisieron brindarle los primeros auxilios y trasladarlo de emergencia al hospital, su cuerpo yacía inerte en la calle. 

Hasta el lugar llegó el personal de la sección de Homicidios de la División de Investigación Criminal (Divincri) y peritos de la Oficina de Criminalística (Oficri) para acordonar la zona e iniciar las investigaciones de ley y recoger algunas huellas dejadas por los criminales.

La policía maneja diversas hipótesis, entre las que se encuentra un presunto caso de extorsión contra el entorno de la agrupación o un homicidio bajo la modalidad de sicariato.

A través de un comunicado, los integrantes de la orquesta Los Chapoñay manifestaron su dolor y arremetieron contra la inacción de las autoridades frente al avance de las bandas organizadas.

“Hermano querido, hoy nos duele despedirte. Fuiste un hombre trabajador, luchador y dedicado por completo a tu familia. Tu vida fue arrebatada injustamente por culpa de la delincuencia y la poca eficacia de las autoridades”, se lee en el comunicado.

El cuerpo del joven fue llevado e internado hasta la morgue de la ciudad para realizarle la necropsia de ley respectiva. 

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