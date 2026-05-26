De cuatro balazos fue asesinado el jefe del staff técnico y primo hermano de los integrantes de la reconocida agrupación musical “Los Hermanos Chapoñay”, por delincuentes, en la Upis Pueblo Libre, en el distrito de Veintiséis de Octubre, en la provincia de Piura.

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De acuerdo con las primeras indagaciones, Sergio Joel Ojeda Córdova, jefe del staff técnico y primo hermano de “Los Hermanos Chapoñay”, se encontraba comprando en una bodega cercana a su casa cuando fue interceptado por dos sicarios que se desplazaban a bordo de una motocicleta, quienes le dispararon cuatro veces a quemarropa antes de huir de la escena, sin decir palabra alguna.

A pesar de que sus familiares quisieron brindarle los primeros auxilios y trasladarlo de emergencia al hospital, su cuerpo yacía inerte en la calle.

Hasta el lugar llegó el personal de la sección de Homicidios de la División de Investigación Criminal (Divincri) y peritos de la Oficina de Criminalística (Oficri) para acordonar la zona e iniciar las investigaciones de ley y recoger algunas huellas dejadas por los criminales.

La policía maneja diversas hipótesis, entre las que se encuentra un presunto caso de extorsión contra el entorno de la agrupación o un homicidio bajo la modalidad de sicariato.

A través de un comunicado, los integrantes de la orquesta Los Chapoñay manifestaron su dolor y arremetieron contra la inacción de las autoridades frente al avance de las bandas organizadas.

“Hermano querido, hoy nos duele despedirte. Fuiste un hombre trabajador, luchador y dedicado por completo a tu familia. Tu vida fue arrebatada injustamente por culpa de la delincuencia y la poca eficacia de las autoridades”, se lee en el comunicado.

El cuerpo del joven fue llevado e internado hasta la morgue de la ciudad para realizarle la necropsia de ley respectiva.