El canciller Carlos Pareja afirmó que el proceso electoral para los peruanos en el exterior se realizará con normalidad y aseguró que el material electoral ya fue distribuido en todos los consulados y embajadas del Perú en el mundo, a poco de la segunda vuelta presidencial.

El titular de Relaciones Exteriores precisó que la Cancillería envió funcionarios a distintas localidades alejadas para garantizar la distribución oportuna del material electoral y evitar inconvenientes durante el día de la votación.

“Ya tenemos la seguridad de que todo el material está repartido en los consulados y embajadas. Ahora estamos a la espera de la fecha para poder instalar las mesas”, indicó.

Asimismo, señaló que se han adoptado medidas excepcionales para facilitar el voto de los peruanos en el exterior, entre ellas la autorización para fusionar mesas de sufragio y permitir que funcionarios consulares asuman como miembros de mesa ante la ausencia de personal electoral.

“Esperamos que eso facilite que todas las mesas se puedan instalar y aquellas que no puedan instalarse se puedan fusionar. Esa es una facilidad que no hubo en la primera vuelta”, señaló.

En cuanto al conteo y traslado de los votos emitidos en el extranjero, Pareja explicó que el proceso será más ágil, ya que la segunda vuelta solo contempla dos alternativas. Agregó que los resultados de los países con mayor número de electores peruanos serán enviados al país en menor tiempo.

“De los países donde hay más votantes peruanos, como Chile, Argentina, Estados Unidos, Italia o España, la información llegará muy pronto. Lo que puede demorar un poco más son los resultados de localidades lejanas en Asia o África”, sostuvo.