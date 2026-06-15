Una mujer fue intervenida cuando intentaba ingresar tabaco oculto en sus partes íntimas al Establecimiento Penitenciario de Varones de Arequipa, ubicado en el distrito de Socabaya.

Se trata de Sandra Chura Yanqui, quien acudió al centro penitenciario para visitar, en calidad de conviviente, al interno Orlando Cuyo Mamani, recluido en el pabellón 3 del penal.

Según la información proporcionada por el Instituto Nacional Penitenciario (INPE), durante los controles de ingreso el personal de seguridad detectó una actitud nerviosa por parte de la visitante, lo que motivó una revisión más exhaustiva.

Al ser consultada sobre la posible tenencia de objetos o sustancias prohibidas, la mujer admitió que llevaba un artículo oculto y procedió a extraer voluntariamente un paquete tubular envuelto en un preservativo que contenía tabaco.

Tras el hallazgo, las autoridades penitenciarias comunicaron el hecho al Ministerio Público y a la Policía Nacional para que se realicen las investigaciones y diligencias correspondientes. En este caso se considera falta y la sanción es la prohibición a ingresar a los penales.