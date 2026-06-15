El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) anunció que concederá, de manera excepcional y por única vez, un plazo improrrogable de 72 horas para que los partidos políticos y movimientos regionales culminen el proceso de inscripción de sus candidatos con miras a las Elecciones Regionales y Municipales.

La ampliación del plazo regirá desde las 00:00 horas del martes 16 de junio hasta las 23:59 horas del viernes 19 de junio. De acuerdo con lo señalado por el JNE, la medida fue aprobada por su Pleno con la finalidad de brindar a las agrupaciones políticas el tiempo necesario para culminar el registro de las solicitudes de inscripción que aún se encontraban pendientes.

Con el fin de agilizar el proceso para los personeros de las organizaciones políticas, el organismo electoral habilitó dos modalidades de atención. Entre ellas, la plataforma digital Declara+ permanecerá operativa las 24 horas del día para la presentación de los trámites correspondientes.

En tanto, los personeros que opten por realizar el trámite de manera presencial podrán presentar su documentación en las mesas de partes de los Jurados Electorales Especiales del país, en la sede central de Lima ubicada en el jirón Cusco o en las Oficinas Desconcentradas. Para este proceso, se ha dispuesto la ampliación del horario de atención, por lo que los locales recibirán expedientes desde las 8:00 a. m. hasta poco antes de la medianoche.

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Con el propósito de resolver consultas y prevenir inconvenientes durante el proceso de inscripción, la entidad electoral informó que continuará brindando asistencia técnica a través de diversos canales de atención, tanto presenciales como virtuales. Entre ellos se encuentran una línea telefónica gratuita, soporte permanente mediante Teams, correos electrónicos y números de WhatsApp destinados a atender consultas de manera inmediata. Además, los usuarios podrán recibir orientación presencial en el auditorio Nazca, ubicado en el distrito de Jesús María.

Asimismo, las autoridades del JNE exhortaron a los representantes de las organizaciones políticas a no dejar el trámite para el último momento: “Invocamos a las organizaciones políticas a realizar el trámite de inscripción de listas con la debida antelación para evitar inconvenientes”, señaló la entidad, con el objetivo de que los personeros registren sus candidaturas oportunamente y eviten contratiempos cerca del cierre del plazo establecido.