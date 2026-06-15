El partido político Juntos por el Perú dejará de recibir aportes y donaciones mediante billeteras digitales tras no alcanzar la meta de recaudación fijada para cubrir las tasas correspondientes a los pedidos de nulidad presentados ante los organismos electorales, según lo confirmó la tesorera de la agrupación, Luzmila Ayay Casas.

En declaraciones a la prensa, Yalu Ayay señaló que la meta de recaudación trazada inicialmente bordeaba los 3 millones de soles, motivo por el cual se decidió poner fin a la campaña de recolección de aportes.

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“No hemos llegado a esa meta. Ya no esperamos recaudar, vamos a parar. Stop, que ya no yapeen”, manifestó. Asimismo, precisó que en los próximos días un vocero de la organización hará oficial la decisión e informará el monto total que logró recaudarse.

En ese sentido, Luzmila Ayay aseguró que la organización política acatará y reconocerá los resultados oficiales del conteo emitidos por la Oficina Nacional de Procesos Electorales.

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La solicitud de apoyo económico fue formulada el último viernes por el candidato presidencial Roberto Sánchez durante una conferencia de prensa, en la que pidió respaldo ciudadano para financiar los recursos presentados ante los organismos electorales.

El objetivo de la colecta era cubrir los gastos derivados de los trámites legales vinculados a los recursos de nulidad.