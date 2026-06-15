El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos Ministerio de Justicia y Derechos Humanos pidió revisar el proceso de adjudicación de la ampliación del penal de Arequipa, valorizada en más de S/ 192 millones, tras cuestionamientos sobre el consorcio ganador. La observación se centra en presuntas inconsistencias respecto a su registro ante la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT) al momento de la contratación.

Al respecto, el titular de la cartera de Justicia, Luis Jiménez Borra, indicó que se dispuso el envío de un informe para conocer los detalles del proceso y las decisiones adoptadas. En esa línea señaló que ya se han iniciado acciones administrativas mientras se recopila la información necesaria.

“En este momento justo estoy enviando un memorándum para que se me informe la situación y las medidas que se han tomado” y también expresó preocupación por el caso al indicar “A mí también me ha llamado la atención y estoy tomando las acciones correspondientes para informarme”, informó en Canal N.

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Luis Jiménez, ministro de Justicia, sobre millonarias obras en penal de Arequipa: Estoy enviando un memorándum, para que se me informe la situación y las medidas que se han tomado. Me ha llamado la atención y estoy tomando las acciones que corresponden



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¿Qué señala la denuncia?

Según un reportaje de Cuarto Poder, la adjudicación de la ampliación del penal de Arequipa habría sido otorgada a un consorcio sin registro activo en la base tributaria en el momento del contrato. La investigación sostiene que la inscripción de la empresa se habría producido el mismo día en que fue declarada ganadora.

El proyecto contempla la ampliación de la capacidad del establecimiento penitenciario a 1,600 internos con el objetivo de reducir el hacinamiento en el recinto. La obra, inicialmente proyectada con un presupuesto menor, ha registrado incrementos significativos a lo largo de los años hasta alcanzar montos superiores a los previstos en su formulación original.