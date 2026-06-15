Junta de Usuarios de Bella Unión usará maquinaria para limpiar canal de regadío

Los agricultores del distrito de Bella Unión usarán la maquinaria pesada para ejecutar la limpieza y descolmatación de su principal canal de regadío, luego de que el Gobierno Regional de Arequipa, entregue los equipos que anteriormente fue destinado a la Municipalidad Provincial de Caravelí.

La medida fue anunciada por el gobernador Rohel Sánchez, durante una reunión con los representantes de la Junta de Usuarios de Bella Unión, quienes expusieron la necesidad de intervenir la infraestructura de riego para garantizar el abastecimiento de agua a las áreas agrícolas del distrito.

Según los acuerdos alcanzados, la maquinaria permitirá retirar sedimentos y material acumulado en el canal, una labor considerada necesaria para mejorar el flujo del recurso hídrico hacia las parcelas agrícolas, donde destaca la producción de olivo, uno de los cultivos más importantes de la zona. Sin embargo, se desconoce el tiempo que tardará los trámites administrativos.

Además del uso de maquinaria, las autoridades se comprometieron a reparar dos tramos de concreto de seis metros de longitud en el canal de regadío, con el objetivo de mejorar las condiciones de conducción del agua y reducir posibles pérdidas.

ACTIVIDAD PESQUERA

Durante la reunión también se abordaron proyectos vinculados al sector pesquero de Caravelí. Entre ellos figura la implementación de una nueva línea de reproducción de macha en el laboratorio Hatchery de Lomas, iniciativa orientada a fortalecer el repoblamiento de recursos marinos.

Asimismo, se informó sobre los avances del proyecto de mejoramiento del Desembarcadero Pesquero Artesanal de Lomas, que busca beneficiar a más de 2 mil pescadores artesanales de la provincia.