Pablo Villanueva, más conocido como ‘Melcochita’, afirmó que atraviesa uno de los momentos más felices de su vida. El reconocido comediante se presentó junto a su pareja, Heidy Amado, y compartió detalles sobre la relación sentimental que mantienen desde hace varios meses.

Pese a las críticas y comentarios surgidos por la diferencia de edad entre ambos, el cómico indicó que su relación le ha aportado estabilidad y bienestar, destacando el efecto positivo que su pareja ha tenido tanto en su estado físico como emocional.

“Ella es la que me ha dado felicidad, la que me ha levantado el ánimo. Antes trabajaba al 50%, ahora trabajo al 100%”, declaró a RPP.

“Me alimenta bien. Me hace mi quaker con manzana, mis vitaminas, me atiende muy bien”, agregó.

Por su parte, Heidy contó que la relación surgió de forma espontánea y fue fortaleciéndose con el tiempo. Inicialmente, ambos mantenían conversaciones ocasionales y ella lo apoyaba en aspectos vinculados a su salud, el control de sus medicamentos y la coordinación de algunas de sus presentaciones artísticas.

“Empezamos a tener más cercanía poco a poco. Como en toda relación, primero conoces a la persona, conversas y luego te das cuenta de que te gusta”, manifestó.

Heidy destacó que una de las cualidades que más aprecia de Melcochita es el cariño y la dedicación que le demuestra en su vida cotidiana.

“Siempre está pendiente de cómo me siento, de cómo estuvo mi día. Siempre conversamos sobre las cosas que nos pasan”, indicó.

Al ser consultado sobre lo que más valora de Heidy, ‘Melcochita’ destacó diversas cualidades personales de su pareja, asegurando que su admiración por ella va mucho más allá de lo físico.

“Su modestia, su tranquilidad. Es una mujer inteligente”, aseguró.

El artista también confesó que, aunque su relación es relativamente reciente, ambos disfrutan esta etapa con ilusión y entusiasmo.

“Tenemos dos meses, pero parece que tuviéramos 20 años”, sostuvo el cómico.