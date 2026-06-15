La influencer Pamela López anunció que su relación con el cantante Paul Michael llegó a su fin luego de poco más de un año de vínculo sentimental. La noticia fue difundida por ella misma a través de sus redes sociales, donde informó que ambos han decidido tomar caminos separados.

La trujillana señaló que la decisión forma parte de un cierre necesario en esta etapa personal que compartieron. Además, explicó que su relación inició con la intención de apostar nuevamente por el amor, aunque con el tiempo no se consolidó como esperaban. En otro momento de su pronunciamiento, López explicó que esta decisión será lo mejor para ambos.

“He comprendido que cerrar esta etapa es lo mejor para ambos”, escribió.

La expareja del futbolista Christian Cueva no detalló las razones específicas que llevaron al término de la relación con Paul Michael. Asimismo, señaló que prefiere mantener en reserva lo ocurrido entre ambos.

López indicó que solo las partes involucradas conocen lo que sucedió durante la relación y con ello evitó brindar mayores explicaciones sobre los motivos del distanciamiento.

“Quiero dejar en claro que la verdad de lo vivido solo la conocemos las dos partes involucradas y Dios, quien es testigo de cada acción, palabra y sentimiento”, agregó.