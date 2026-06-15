Tras su reciente matrimonio, Christian Domínguez y Karla Tarazona fueron invitados al programa ‘Arriba Mi Gente’, donde participaron en una dinámica que los llevó a revelar qué es lo que más les gusta el uno del otro.

El cantante de La Gran Orquesta Internacional fue el primero en participar y expresó con seguridad cuáles son las cualidades que más le gustan de su esposa, destacando tanto su apariencia como su forma de ser.

“ Lo que más me gusta de ella, si vamos por la parte carnal, me gustan sus piernas ”, manifestó el cantante.

Más adelante, Domínguez completó su respuesta con una observación más personal, en la que destacó las cualidades sentimentales que más aprecia de su esposa.

“ Esto va con segunda. Ella es una persona leal y de gran corazón. Me da pena la gente que ha perdido su amistad solo por subirse al coche y querer estas semanas hacer noticia ”, resaltó.

En su intervención, Karla Tarazona fue interrogada por Fernando Díaz acerca de las cualidades que más aprecia de su esposo Christian Domínguez; no obstante, su respuesta sorprendió al público y desató varias risas en el estudio.

Entre risas, Karla Tarazona se limitó a decir: “ No lo puedo decir en pantallas ”, frase que generó una inmediata reacción de todo el panel y provocó la risa del propio Domínguez.