La obra construcción de la Comisaría de Viñani, que resguardará la seguridad de más de 100 mil pobladores de los sectores Chastudal, Pampa Colorada y todas las juntas vecinales y asociaciones aledañas, tiene un 70% de avance; informó la Municipalidad Distrital de Gregorio Albarracín.ç

El proyecto “Creación del servicio policial operativo básico en la comisaría PNP Viñani tipo A en el sector de Viñani” culminó la ejecución de la parte estructural con la construcción de la estructura de tres niveles en los bloques A, B, C, D y E para las oficinas administrativas, habitaciones para 167 policías, comedor, cocina, carceletas, oficinas de investigación, criminalística y sala de reuniones.

Equipamiento con vehículos

Actualmente se está culminando la construcción de la losa deportiva, los acabados, caminerías, rampas de acceso, armado del ascensor, entre otros. Posteriormente, se implementará el segundo componente de Equipamiento con la adquisición de seis camionetas y dos motocicletas.

La moderna comisaría de Viñani contará con su propio sistema de videovigilancia, así como implementación especializada para efectivos que reforzarán la seguridad en Gregorio Albarracín.

Según informó la comuna mediante una nota de prensa, es la que más invierte en seguridad en la región de Tacna gracias a las gestiones del alcalde Niel Zavala Meza y que muy pronto contará con dos comisarías de gran nivel ubicadas en puntos estratégicos: en el Cercado de Gregorio Albarracín y en Viñani.