Ramiro Lorottupa Cáceres, juez del 7mo Juzgado de Investigación Preparatoria de Arequipa dispuso 9 meses de prisión preventiva en contra del vigilante James Alex Arias Huaranca (42), quien es sospechoso de utilizar un arma de fuego para asesinar a Renzo Cuyo y herir a su expareja Yaneth Cuyo, en el distrito de José Luis Bustamante y Rivero.

De acuerdo con la investigación fiscal, los hechos se perpetraron la madrugada del 18 de agosto. El investigado se enteró que su expareja había iniciado una nueva relación, ingresó a la vivienda de la víctima provisto de un arma de fuego y disparó de manera letal a Renzo, luego ingresó a la habitación de Yaneth haciendo disparos, ocasionándole una herida en el hombro derecho.

Tras escuchar los argumentos en audiencia, el magistrado consideró que existen graves y fundados elementos de convicción que vinculan al imputado con la comisión de los presuntos delitos de tentativa de feminicidio, homicidio calificado y peligro común.

Asimismo, teniendo en cuenta que la prognosis de sentencia podría ser de 35 años de cárcel, y ante la existencia de un peligro de fuga, el magistrado determinó la prisión preventiva por el plazo de 9 meses, mientras concluyen las investigaciones.