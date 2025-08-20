Al agente de seguridad James Alex Arias Huaranca (42), sospechoso de realizar disparos con un arma de fuego y asesinar a Renzo Zosimo Cuyo Ccolque (32) y dejar herida a la hermana Janet Cuyo Ccolque (25), le espera prisión efectiva entre 15 y 20 años.

El coronel PNP Eduardo Del Campo, jefe de la División de Investigación Criminal (Divincri), informó que el vigilante deberá enfrentar la investigación por los presuntos delitos de homicidio y tentativa de feminicidio, considerando que James y Janet tuvieron una relación sentimental.

El jefe de la Divincri señaló que el investigado prefirió guardar silencio y no registra antecedentes por violencia contra la mujer y el grupo familiar.

James Arias es sospechoso de disparar el 18 de agosto en la madrugada a los hermanos, en la vivienda de la urbanización Villa San José, manzana A lote 7, distrito de José Luis Bustamante y Rivero.

