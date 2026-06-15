El cuerpo de una mujer fue encontrado en el asentamiento humano Ruggia, en el Callao, en avanzado estado de descomposición. La víctima fue identificada como Beatriz Quijandría Díaz, de 67 años.

De acuerdo con lo informado por el general PNP Marco Antonio Conde Cuéllar, jefe de la Región Policial Callao, uno de los detenidos mantenía una relación sentimental con la mujer y habría sido el principal responsable del crimen.

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“Se ve que la sacan de este inmueble y la están arrastrando. Son dos hermanos, de acuerdo a las cámaras se aprecian dos personas, aquí se intervenido a uno de los hermanos y en otro lugar a otro. [¿Quién era la presunta pareja?] Sería José Manuel Rebosio Luna, de 60 años. Sin embargo, vamos a establecer cuál fue el móvil y por qué cometió este feminicidio. Todo esto se va a demostrar durante la etapa de investigación”, declaró el general PNP a la prensa.

Los detenidos permanecen en el Departamento de Investigación Criminal del Callao, donde continúan las diligencias correspondientes a la investigación.

La Policía no descarta que el cuerpo de la mujer haya permanecido más de un día antes de ser abandonado en las inmediaciones del jirón Áncash.

Las autoridades informaron que el cadáver presentaba un avanzado estado de descomposición y precisaron que se evaluará si el caso configura un presunto feminicidio, conforme avancen las investigaciones.