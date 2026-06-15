Desde este lunes 15 de junio, el transporte público y privado modificará temporalmente sus recorridos debido al cierre de la vía auxiliar de la avenida Óscar R. Benavides (Colonial), entre la calle Loa y la avenida Insurgentes, en sentido de este a oeste.

La medida fue dispuesta para permitir el retiro de la tuneladora “Delia” desde la estación Insurgentes (E-04) de la Línea 2 del Metro de Lima y Callao, una operación considerada clave dentro del avance de la obra ferroviaria.

La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) informó que los desvíos estarán vigentes mientras duren las labores de extracción de la maquinaria.

Rutas alternas para el transporte público

Las unidades de transporte público que se dirigen desde el Cercado de Lima hacia el Callao deberán ingresar por la calle Canchones o el jirón Tamarugal.

Posteriormente, continuarán por la calle San Francisco y la calle Loa, para luego seguir por la calle Coquimbo.

Al llegar a la avenida Insurgentes, deberán realizar un giro en U a la altura de la intersección con la avenida Argentina para reincorporarse a la avenida Óscar R. Benavides y continuar su recorrido habitual.

Desvíos para vehículos particulares

En el caso de los vehículos particulares, la ATU indicó que deberán ingresar por la calle Germandia y continuar por las calles San Francisco, Loa y Coquimbo.

Luego deberán efectuar un giro en U en el cruce de las avenidas Insurgentes y Argentina para retornar a la avenida Óscar R. Benavides.

La entidad precisó que las zonas intervenidas contarán con señalización temporal para orientar a los conductores y reducir el impacto en la circulación vehicular.

Retiro de la tuneladora Delia

La extracción de la tuneladora “Delia” requerirá el uso de una grúa de 600 toneladas, que permitirá elevar desde una profundidad aproximada de 20 metros las piezas que conforman la máquina.

Una vez retirados, los componentes serán trasladados hacia la planta de dovelas ubicada en la avenida Elmer Faucett, como parte de los trabajos de construcción de la Línea 2 del Metro de Lima y Callao.

La ATU informó además que efectivos de la Policía Nacional del Perú, orientadores y personal técnico estarán desplegados en la zona para facilitar el tránsito y brindar información a conductores y usuarios.