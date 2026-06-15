El equipo médico del Hospital II Gustavo Lanatta Luján de EsSalud, en Huacho, logró atender con éxito el nacimiento de un bebé de 6 kilos con 149 gramos, considerado un caso de alta complejidad debido a su peso al nacer y a las condiciones de salud de su madre.

El recién nacido, identificado como Luis Smith, llegó al mundo mediante una cesárea programada, procedimiento que permitió proteger la salud tanto de la madre como del bebé frente a los riesgos que hubiera implicado un parto natural.

La madre, Teodomira Flores Hilario, de 41 años, presentaba un diagnóstico de diabetes mellitus tipo 2 de alto riesgo, por lo que recibió un seguimiento médico especializado durante todo el embarazo.

Caso requirió control médico permanente

El director del hospital, Eduardo Rey Etto, informó que este fue uno de los casos más complejos atendidos recientemente por el establecimiento de salud.

“Este nacimiento representó uno de los casos más complejos atendidos recientemente por el establecimiento de EsSalud, debido al inusual peso del bebé y a las condiciones clínicas de la madre. Gracias a Dios, todo salió conforme y hoy ambos evolucionan favorablemente”, señaló.

Por su parte, Teodomira Flores destacó la atención recibida durante la gestación y el alumbramiento.

“Estoy muy agradecida con los médicos, enfermeras y todo el equipo del hospital por el cuidado que nos dieron. Mi hijo nació sano y continúa creciendo adecuadamente gracias a sus controles”, manifestó.

Actualmente, semanas después de su nacimiento, Luis Smith supera los 8 kilos de peso y mantiene una evolución favorable bajo el monitoreo de los servicios de Pediatría y Crecimiento y Desarrollo (CRED).

Hospital recibe reconocimiento del Minsa

El nacimiento coincidió con la obtención de la certificación “Establecimiento Amigo de la Madre, la Niña y el Niño”, reconocimiento otorgado tras un proceso de evaluación realizado por la Dirección Regional de Salud (Diresa) Lima del Ministerio de Salud.

Con esta distinción, el Hospital II Gustavo Lanatta Luján se convierte en el primer establecimiento de EsSalud de la región norte del país en recibir esta certificación.

Según explicó el director del nosocomio, el reconocimiento valida las acciones orientadas a brindar una atención segura, humanizada y de calidad para gestantes, madres y recién nacidos.

“Venimos impulsando una atención cada vez más humanizada, segura y de calidad para nuestras gestantes, madres y recién nacidos. Este logro es producto del trabajo articulado, la experiencia y el compromiso de nuestros profesionales de salud”, indicó.