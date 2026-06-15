Un agente de la Policía Nacional del Perú (PNP) murió luego de sufrir un accidente de tránsito cuando circulaba en motocicleta por el carril exclusivo del Metropolitano, en el distrito de Comas.

El hecho ocurrió en las inmediaciones de la estación Sangarará. Según información difundida por América Noticias, el efectivo perdió el control de su vehículo menor y se despistó en la vía segregada destinada al sistema de transporte público.

Personal del Sistema de Atención Móvil de Urgencias (SAMU) acudió al lugar tras la alerta de los ciudadanos. Sin embargo, debido a la gravedad de las lesiones, el conductor falleció en el lugar del accidente.

Víctima fue identificada como suboficial de la PNP

La Policía Nacional identificó a la víctima como el suboficial técnico de segunda Jesús Echaíz Henrry, de 51 años.

Fuentes oficiales señalaron que el agente prestaba servicios en la comisaría de San Isidro y que al momento del accidente se encontraba en su día de franco.

Tras el siniestro, peritos de la institución cercaron la zona para realizar las diligencias correspondientes y determinar las circunstancias exactas en las que ocurrió el despiste.

ATU entregó videos de seguridad para la investigación

La Autoridad de Transporte Urbano (ATU) informó mediante un comunicado que el accidente fue registrado por las cámaras de videovigilancia del sistema Metropolitano.

La entidad precisó que los registros audiovisuales ya fueron puestos a disposición de las autoridades competentes para contribuir con las investigaciones y esclarecer cómo se produjo el accidente.

Asimismo, la ATU expresó sus condolencias a los familiares del agente fallecido y reiteró que el ingreso de vehículos particulares a la vía exclusiva representa un riesgo para conductores y pasajeros.

Autoridades exhortan a respetar la vía exclusiva

A raíz de este hecho, la ATU recordó que los carriles exclusivos del Metropolitano están destinados únicamente a las unidades autorizadas del sistema de transporte.

La institución exhortó a los conductores a respetar las restricciones de circulación y evitar el ingreso indebido a estas vías, advirtiendo que esta práctica puede ocasionar accidentes de graves consecuencias.