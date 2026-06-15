Un accidente de tránsito registrado en la Panamericana Norte, a la altura del paradero Hospital en el distrito de Puente Piedra, dejó como resultado la muerte de un padre de familia. El hecho ocurrió cuando el hombre viajaba junto a su esposa y su menor hija en una motocicleta que terminó impactando contra una camioneta que también circulaba por la zona.

De acuerdo con el reporte de Exitosa, el choque se produjo cuando ambos vehículos circulaban por la vía en sentido norte. El impacto provocó que el conductor de la motocicleta saliera despedido y cayera sobre la pista.

La víctima falleció en el lugar debido a la gravedad de las lesiones en la cabeza. Según se informó, no llevaba casco de protección al momento del accidente.

🔴🔵 Puente Piedra: Padre de familia muere tras ser embestido por camioneta mientras viajaba con su esposa e hija.



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¿Qué pasó con los familiares de la víctima?

Tras la colisión, la esposa y la menor hija del conductor fueron auxiliadas por personas que se encontraban en la zona. Posteriormente, ambas fueron trasladadas a un establecimiento de salud cercano para recibir atención médica.

Su estado de salud no fue detallado, mientras que el caso del conductor fue confirmado como fallecimiento en el lugar de los hechos.

Testigos del accidente indicaron que la camioneta involucrada no se detuvo tras el impacto. El vehículo continuó su marcha sin brindar asistencia a los ocupantes de la motocicleta.

Investigación en curso

El caso generó la intervención de las autoridades policiales para iniciar las diligencias correspondientes. La identificación del responsable forma parte de las investigaciones en curso.

Personal de Criminalística y el representante del Ministerio Público acudieron al lugar para realizar el levantamiento del cuerpo. Las labores se extendieron por varias horas mientras se recogían evidencias en la vía.

La presencia de las autoridades y el cierre parcial de la carretera generaron congestión vehicular en la zona. El tránsito fue restablecido luego de culminadas las diligencias en el sector.