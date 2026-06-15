La extraña muerte de un adolescente de 17 años ocurrido al interior de la comisaría de Manchay generó cuestionamientos por parte de sus familiares. El caso es materia de investigación para determinar las circunstancias en las que el menor perdió la vida mientras permanecía bajo custodia policial.

Según el testimonio de sus padres, el adolescente fue intervenido durante la madrugada del último sábado tras ser señalado por su presunta participación en el ingreso a una vivienda para sustraer bienes. La intervención estuvo a cargo de personal de Serenazgo, luego de lo cual fue trasladado a la dependencia policial.

Los familiares indicaron que no fueron notificados sobre la detención en ningún momento. Señalaron que recién tomaron conocimiento de su situación gracias a información proporcionada por vecinos de la zona.

De acuerdo con la información preliminar, el menor permaneció en la carceleta de la comisaría por casi dos días. En ese lapso, fue encontrado inconsciente dentro del ambiente donde se encontraba recluido.

El adolescente fue trasladado a una posta médica cercana, donde el personal de salud confirmó su fallecimiento. El hecho ocurrió antes de que pudiera recibir una atención de mayor complejidad.





¿Qué denunció la familia?

Tras la confirmación de la muerte, los padres del menor señalaron que existen indicios que deben ser esclarecidos. Aseguran que el adolescente habría sido víctima de maltratos durante su permanencia en la dependencia policial.

El padre del menor relató que su hijo ingresó con vida a la comisaría y posteriormente fue retirado sin signos vitales. También indicó que el cuerpo presentaba condiciones que, según su versión, no corresponden a un procedimiento regular de detención.

“Estoy denunciando que se esclarezca la pérdida de mi hijo. Él entra a la comisaría caminando y después de dos días lo sacan muerto. Lo encontré con la ropa rota, sin medias y sin zapatillas”, indicó en Latina Noticias.

Durante la revisión de las pertenencias del menor se encontró un documento relacionado con una constancia de buen trato. Este hecho ha generado observaciones por parte de la familia respecto a su elaboración.

Los padres señalaron que el documento no contaba con la firma del adolescente, sino únicamente con una huella dactilar. También plantean que dicha marca habría sido colocada en un momento posterior al fallecimiento.

Investigación en curso

El caso ha quedado en manos de las autoridades correspondientes para determinar lo ocurrido dentro de la comisaría. Las diligencias buscan establecer la causa del fallecimiento y el tiempo exacto en el que el menor permaneció detenido.

Las investigaciones también deberán precisar la responsabilidad de los agentes involucrados en la custodia del adolescente. Por el momento, no se han dado a conocer conclusiones oficiales sobre el hecho.