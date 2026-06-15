Un juez en Brasil ordenó prisión preventiva contra tres instructores investigados por la muerte de una joven durante una actividad de bungee jumping en el estado de São Paulo. La medida se adoptó mientras avanzan las diligencias por el caso ocurrido en el municipio de Limeira.

La víctima fue identificada como María Eduarda Rodrígues de Freitas, de 21 años, quien falleció tras ser lanzada desde un puente turístico sin el equipo de seguridad completo. El hecho ocurrió en el Puente del Esqueleto durante una práctica recreativa de salto de péndulo.

El caso generó conmoción luego de que se difundiera un video en el que se observa a los instructores cargando a la joven y lanzándola desde aproximadamente 40 metros de altura. En las imágenes también se evidencia que no contaba con arneses ni cuerdas de seguridad al momento del salto.

Durante la grabación se escucha la reacción de una persona que advierte la ausencia del equipo de protección mientras la víctima cae al vacío. Posteriormente, intentos de reanimación fueron realizados en el lugar, aunque la joven falleció de forma inmediata debido al impacto.

TRAGEDIA EN BRASIL , UNA JOVEN QUE BUSCÓ SALATAR EN JUMPIN FUE LANZADA AL VACÍO SIN COLOCAR LAS CUERDAS PARA EL SALTO… pic.twitter.com/vyMKNgsIXq — INSPECTORCRUSS17 𝕏 🇨🇱 🇺🇸 🇮🇱 (@INSPECTORCRUSS1) June 14, 2026





Investigación en curso

Las autoridades brasileñas confirmaron la detención de seis personas vinculadas al caso durante las primeras acciones policiales. Sin embargo, tres de ellas fueron liberadas al no encontrarse elementos suficientes para su imputación inicial.

Los tres instructores que permanecen detenidos son Luis Felipe Feliciano Egoroff, Vitor de Freitas Gonçalves y Maicon Fernandes Cintra. Ellos aparecen en el video registrado durante el salto y son investigados por su presunta participación directa en el procedimiento.

La agente policial Andréa Dantas Levy indicó que dos de los implicados señalaron haber tenido a cargo la sujeción de las cuerdas, pero afirmaron no recordar con claridad lo ocurrido durante el momento crítico. También mencionaron que no existía una asignación fija de funciones en la actividad.

Otro de los detenidos declaró que su participación se limitaba a asistir en el lanzamiento de la joven. Según la investigación, las medidas de seguridad debían ser verificadas antes de cada salto por el equipo encargado de la actividad.

La justicia determinó la prisión preventiva de los tres investigados al considerar indicios de negligencia agravada y posible omisión en la supervisión del procedimiento. El fallo también toma en cuenta el riesgo de fuga y la gravedad del resultado fatal.

Tras el hecho, el municipio de Limeira anunció que evalúa presentar una demanda contra el Gobierno Federal por el estado del puente donde se realizaban este tipo de actividades. El lugar era utilizado para deportes extremos sin supervisión constante.

Las autoridades también buscan una cámara que la joven llevaba consigo durante el salto para incorporarla a la investigación. Este material podría aportar información adicional sobre los momentos previos al accidente.

La madre de la víctima difundió un mensaje en redes sociales tras la muerte de su hija, donde expresó su dolor por lo ocurrido. El caso continúa en investigación mientras se determinan las responsabilidades finales de los implicados.