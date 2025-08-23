Agentes de la comisaría PNP Santa Marta intervinieron a Dulce María Nikol Torres Taco (18), quien es sindicada como presunta autora del delito de robo agravado e intento de “pepeo” en el Cercado de Arequipa.

El hecho se reportó en la madrugada de este sábado 23 de agosto, en el óvalo de San Lázaro. Según el acta de intervención policial, Ronaldo Cruz (21), natural de Puno, y Juan Laura (23), de Juliaca, se encontraban transitando por la calle Villaba cuando conocieron a Dulce Torres.

Los jóvenes acordaron tomar bebidas alcohólicas en el parque San Lázaro y en el transcurso compraron una gaseosa para combinar con el licor. Según la declaración de los agraviados, uno de los amigos advirtió una actitud sospechosa en Dulce Torres, quien habría intentado colocar una sustancia en su bebida, aunque finalmente guardó lo que tenía en su bolsillo de su casaca.

Esta situación generó desconfianza y motivó a las víctimas a retirarse del lugar. En ese momento, la joven habría impedido la salida al aferrarse a Ronaldo, a quien posteriormente se le sustrajo la billetera que contenía tarjetas y documentos personales.

Al percatarse de ello, solicitaron apoyo a Serenazgo.

Durante la intervención policial, los agentes observaron que de los bolsillos de la casaca de la intervenida cayó una pastilla de color blanco, presuntamente destinada a sedar a las víctimas. Por disposición de las autoridades, la joven fue trasladas a la comisaría de Santa Marta, donde se realizan las diligencias de ley.