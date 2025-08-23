La reunión sostenida la tarde de ayer entre dirigentes de la pesca artesanal y el viceministro de Pesca y Acuicultura, Eloy Barrientos, en la ciudad de Tacna, terminó sin acuerdos, pues los gremios ratificaron la continuidad del paro indefinido, si no hay solución a la cuota diferenciada de la pota.

Representantes de los pescadores artesanales de la macrorregión sur anunciaron que continuarán con la medida de lucha.

“No quiere dar la cuota diferenciada, eso exigimos, lo que están dando ahora no es suficiente, pero esperamos que sea lo justo para el próximo año. Hoy (ayer) se quedó un piquete, y seguirán”, informó a Correo Milward Rodríguez Vásquez, presidente de pescadores de Matarani.

BLOQUEOS

Ante la falta de respuesta del Gobierno central, los pescadores acataron ayer el primer día de paro indefinido en diferentes zonas costeras, desde Lomas (Caravelí) hasta el Morro Sama, en Tacna. En Quilca, Camaná, empezaron bloqueando los accesos al distrito y restringiendo el tránsito vehicular de camiones de carga pesada y vehículos particulares. En Matarani (Islay), se repitió la situación, generando preocupación. Solicitan que se amplíe la cuota de pesca y de acuerdo a una resolución, salgan a pescar según lo distribuido para la zona norte, centro y sur. Asimismo, reclaman acciones urgentes contra las embarcaciones extranjeras que operan al borde de las 200 millas.

Al respecto, el Ministerio de Producción anunció que en los próximos días se realizará la instalación de una mesa técnica con representantes de la Dirección Regional de la Producción y un grupo de dirigentes de Arequipa, Moquegua y Tacna, para evaluar propuestas en cuando a la cadena productiva. Esta medida no sería suficiente para los pescadores, quienes exigen que se trate de la cuota diferenciada.

CUOTA DIFERENCIADA

Exigen cuota diferencia de la pota. La cuota de pesca es el volumen máximo que se permite extraer en un periodo determinado.