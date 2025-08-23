El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) comunicó que desde este 22 hasta el domingo 24 de agosto se presentarán lloviznas de ligera a fuerte intensidad en la costa sur del país, acompañadas de incremento de vientos, niebla y neblina.

Según advirtió, se contarán con acumulados de hasta 3 mm/día en la costa de Arequipa, valores cercanos a 2 mm/día en Moquegua y Tacna, y 0.5 mm/día en la costa sur de Ica.

Además, se espera cobertura nubosa con presencia de niebla y neblina en sectores cercanos al litoral, principalmente durante las noches, madrugadas y primeras horas de la mañana, lo que incrementaría la sensación de frío.

En cuanto a la región de Arequipa, Senamhi estableció nivel de alerta naranja para varios distritos de Camaná como José María Quimper, Mariscal Cáceres, Nicolás de Pierola, Ocoña, Quilca, Camaná y Samuel Pastor. Asimismo, en Atico de la provincia de Caravelí.

Mientras que en nivel amarillo, en algunos distritos de las provincias Camaná, Caravelí, Caylloma e Islay.